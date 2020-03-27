الكهرباء: مشاريع جديدة تضيف للمنظومة الوطنية 1000 ميكاواط .. هذا الصيف

أعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، أن الوزارة لديها مشاريع جديدة في محافظتي ذي قار والمثنى، هي محطات لإنتاج الدورة المركبة للطاقة ستدخل للمنظومة الوطنية ألف ميكاواط بحلول الصيف.



وقال الخطيب في تصريح صحفي، "إن المرحلة الأولى ستدخل 250 ميكا واط لكل محافظة من هاتين المحافظتين وتتلوها الوحدات الاخرى المكملة للدورة البسيطة بـ 250 ميكا واط اخرى لكل محافظة في نهاية الصيف، شريطة ان يتم الانتاج دون اي تلكؤ في عملية التنفيذ".



وأشار الوزير إلى :" أن هناك مشاريع كهربائية اخرى تخص العاصمة بغداد ، و محافظات اخرى لتغذيتها بالطاقة تخص خطوط النقل والمحطات الثانوية، فضلاً عن طاقات انتاجية جديدة".

