ائتلاف العبادي ينصح المعترضين: افعلوا مثل ما فعلنا مع عبد المهدي!

أكد ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، أنه أعطى رئيس الحكومة المكلف القيادي في الائتلاف عدنان الزرفي، الحرية بتشكيل الحكومة، و سينظر لها عند اكتمالها.



وقالت المتحدثة باسم "النصر" آيات المظفر في تصريح صحفي :" إن الائتلاف منح الزرفي الحرية في اختيار الكابينة الوزارية بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وستكون مستقلة غير متحزبة بمشاركة جميع المكونات العراقية".



وأضافت المتحدثة :" هناك معطيات ايجابية وفق ما نرى على الساحة السياسية، من خلال تحرك رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي نحو الاطراف السياسية من اجل تشكيل حكومته والقدوم بها الى مجلس النواب".



وتابعت :" على الاحزاب والكتل السياسية المعترضة الذهاب الى جانب المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مثل ما فعلها ائتلاف النصر في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي".



