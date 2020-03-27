ائتلاف العبادي ينصح المعترضين: افعلوا مثل ما فعلنا مع عبد المهدي!

أكد ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، أنه أعطى رئيس الحكومة المكلف القيادي في الائتلاف عدنان الزرفي، الحرية بتشكيل الحكومة، و سينظر لها عند اكتمالها.
وقالت المتحدثة باسم "النصر" آيات المظفر في تصريح صحفي :" إن الائتلاف منح الزرفي الحرية في اختيار الكابينة الوزارية بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وستكون مستقلة غير متحزبة بمشاركة جميع المكونات العراقية".
وأضافت المتحدثة :" هناك معطيات ايجابية وفق ما نرى على الساحة السياسية، من خلال تحرك رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي نحو الاطراف السياسية من اجل تشكيل حكومته والقدوم بها الى مجلس النواب".
وتابعت :" على الاحزاب والكتل السياسية المعترضة الذهاب الى جانب المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مثل ما فعلها ائتلاف النصر في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي".
وقالت المتحدثة باسم "النصر" آيات المظفر في تصريح صحفي :" إن الائتلاف منح الزرفي الحرية في اختيار الكابينة الوزارية بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وستكون مستقلة غير متحزبة بمشاركة جميع المكونات العراقية".
وأضافت المتحدثة :" هناك معطيات ايجابية وفق ما نرى على الساحة السياسية، من خلال تحرك رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي نحو الاطراف السياسية من اجل تشكيل حكومته والقدوم بها الى مجلس النواب".
وتابعت :" على الاحزاب والكتل السياسية المعترضة الذهاب الى جانب المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مثل ما فعلها ائتلاف النصر في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي".