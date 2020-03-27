الفتح يقدم الوجود الأمريكي على خطر كورونا والأزمة المالية !

طالب تحالف "الفتح"، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد ، وأبرزها التحركات الأمريكية في صحراء الأنبار وتفشي وباء كورونا.



وقال النائب عن التحالف فاضل جابر في تصريح صحفي :" إن مجلس النواب ملزم باتخاذ اجراءات شجاعة من الوجود الامريكي ، وعليه ان يعقد جلسة استثنائية لبيان موقفه من القصف الاخير والتحركات المريبة في صحراء الانبار"، لافتا الى :" ان القوات الامريكية تتحرك دون علم الحكومة ، وهذا الامر يثير القلق من وجود نية لها او مخطط جديد قد يضر امن البلاد ".



وأضاف :" ان البلاد تمر بظروف غير مستقرة على الصعيدين الصحي والامني ، ويجب عقد جلسة لمناقشة التحركات الامريكية وازمة كورونا"، مطالبا رئاسة البرلمان بتحديد جلسة خلال الاسبوع القادم لمناقشة ( الاستهتار ) الامريكي و انهيار اسعار النفط ووباء كورونا ".

