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الجمعة, 27 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 آذار 2020 09:24 ص

الفتح يقدم الوجود الأمريكي على خطر كورونا والأزمة المالية !

فاضل جابر
طالب تحالف "الفتح"، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد ، وأبرزها التحركات الأمريكية في صحراء الأنبار وتفشي وباء كورونا.

وقال النائب عن التحالف فاضل جابر في تصريح صحفي :" إن مجلس النواب ملزم باتخاذ اجراءات شجاعة من الوجود الامريكي ، وعليه ان يعقد جلسة استثنائية لبيان موقفه من القصف الاخير والتحركات المريبة في صحراء الانبار"، لافتا الى :" ان القوات الامريكية تتحرك دون علم الحكومة ، وهذا الامر يثير القلق من وجود نية لها او مخطط جديد قد يضر امن البلاد ".

وأضاف :" ان  البلاد تمر بظروف غير مستقرة على الصعيدين الصحي والامني ، ويجب عقد جلسة لمناقشة التحركات الامريكية وازمة كورونا"، مطالبا رئاسة البرلمان بتحديد جلسة خلال الاسبوع القادم  لمناقشة ( الاستهتار ) الامريكي و انهيار اسعار النفط ووباء كورونا ".
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