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الجمعة, 27 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 آذار 2020 09:12 ص

نائب: إعلان حكومة الطوارئ محصور بخلية الأزمة

عباس عليوي
أكد النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي،" أن إعلان حكومة الطوارئ بسبب ما تمر به البلاد من ظروف صحية خطيرة بعد تفشي وباء كورونا ، أمر محصور بخلية الأزمة ".

وقال عليوي في تصريح صحفي، "إن أغلب الكتل السياسية ، بما فيها تحالف سائرون ، ستدعم جميع قرارات خلية الأزمة المتعلقة بمكافحة وباء كورونا"، لافتا الى :" ان البرلمان منح خلية الازمة صلاحيات كاملة لمكافحة الوباء ".

وأضاف :" أن إعلان حكومة الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا امر محصور بخلية الأزمة"، مبينا أن سائرون سيدعم اي قرار تخرج به خلية الأزمة للحد من انتشار الوباء ".
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