نائب: إعلان حكومة الطوارئ محصور بخلية الأزمة

أكد النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي،" أن إعلان حكومة الطوارئ بسبب ما تمر به البلاد من ظروف صحية خطيرة بعد تفشي وباء كورونا ، أمر محصور بخلية الأزمة ".



وقال عليوي في تصريح صحفي، "إن أغلب الكتل السياسية ، بما فيها تحالف سائرون ، ستدعم جميع قرارات خلية الأزمة المتعلقة بمكافحة وباء كورونا"، لافتا الى :" ان البرلمان منح خلية الازمة صلاحيات كاملة لمكافحة الوباء ".



وأضاف :" أن إعلان حكومة الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا امر محصور بخلية الأزمة"، مبينا أن سائرون سيدعم اي قرار تخرج به خلية الأزمة للحد من انتشار الوباء ".