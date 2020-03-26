العاهل السعودي : يجب على الاقتصادات الكبرى أن تتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة تفشي كورونا

اكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إنه يجب على الاقتصادات الكبرى أن تتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة تفشي كورونا على عدة أصعدة.



وقال في كلمة بقمة مجموعة العشرين الافتراضية إن مواجهة المرض ”تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة.



وأكد على الدعم الكامل لتنسيق الجهود مع منظمة الصحة العالمية وقال ”يجب أن نأخذ على عاتقنا جميعاً مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعيا للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة.



وتابع الملك سلمان قائلا ”ينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلا.