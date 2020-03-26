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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 آذار 2020 05:41 م

الصحة العالمية تطلق تحذيرا من الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية

الخطوط الجوية العراقية


اطلق عضو منظمة الصحة العالمية عدنان نوار، اليوم الخميس، تحذيراً بشأن العراقيين العائدين بالرحلات الاستثنائية من مصر والهند، خلال اليومين الماضيين.

وقال نوار في تصريح صحفي :"  ان الكثير من المصابين بفيروس كورونا، لا تظهر عليهم اعراض المرض، وربما البعض منهم يصاب ويشفى دون اي اعراض او يحس بذلك، لكنه يبقى ناقلاً للمرض".

وبين ان "الكثير من العراقيين بالخارج دخلوا اراضي البلاد، لكن لم تظهر عليهم أي اعراض، وخصوصا  من مصر والهند، وعلى هؤلاء حجر نفسهم في المنازل وعدم الخروج الا بعد اكمال مدة حضانة الفيروس".

وكانت الخطوط الجوية العراقية نظمت خلال الايام القليلة الماضية عددا من الرحلات الاستثنائية لاعادة عراقيين من مصر والهند 

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