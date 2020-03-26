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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 آذار 2020 05:33 م

الصناعة تعمل على مضاعفة انتاج الاوكسجين لسد حاجة المستشفيات

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تبذل الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن جهودا مضاعفة لرفع الطاقة الانتاجية لمعمل الاوكسجين لتأمين حاجة المستشفيات.

وقال مدير عام الشركة سفيان فوزي الجبوري :" ان الشركة سخرت امكانياتها واستنفرت جهودها لمواصلة العمل والإنتاج في معمل الاوكسجين في التاجي طيلة فترة حظر التجوال ، من اجل توفير غاز وسائل الاوكسجين وتأمين حاجة المستشفيات الحكومية والاهلية في جانبي الكرخ والرصافة ، لاسيما في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء تفشي فايروس كورونا ".

واضاف :" ان هناك مساعي حثيثة لرفع الطاقة الانتاجية الى اقصى حد بهدف توفير غاز وسائل الاوكسجين بالكميات المطلوبة لسد الحاجة بالكامل".

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