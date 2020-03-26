الصناعة تعمل على مضاعفة انتاج الاوكسجين لسد حاجة المستشفيات



تبذل الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن جهودا مضاعفة لرفع الطاقة الانتاجية لمعمل الاوكسجين لتأمين حاجة المستشفيات.



وقال مدير عام الشركة سفيان فوزي الجبوري :" ان الشركة سخرت امكانياتها واستنفرت جهودها لمواصلة العمل والإنتاج في معمل الاوكسجين في التاجي طيلة فترة حظر التجوال ، من اجل توفير غاز وسائل الاوكسجين وتأمين حاجة المستشفيات الحكومية والاهلية في جانبي الكرخ والرصافة ، لاسيما في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء تفشي فايروس كورونا ".



واضاف :" ان هناك مساعي حثيثة لرفع الطاقة الانتاجية الى اقصى حد بهدف توفير غاز وسائل الاوكسجين بالكميات المطلوبة لسد الحاجة بالكامل".



