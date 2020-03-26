حكومة الاقليم تنتظر تمويلا من بغداد لدفع ما تبقى من رواتب الموظفين



اعلنت حكومة اقليم كردستان انها تنتظر تمويلا من الحكومة الاتحادية لدفع ما تبقى من رواتب الموظفين.



وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في بيان اليوم ان "الحكومة سخرت جميع امكاناتها في مكافحة وباء كورونا، ونطمئن المواطنين بأن الحفاظ على حياتهم وتأمين معيشتهم في مقدمة الأولوليات".



واوضح المتحدث "ان كلا من وزارات البيشمركة، والصحة، والمالية والاقتصاد، والداخلية قد تسلمت الرواتب اذ تم تأمينها من المبالغ الخاصة من ايرادات الاقليم".



واضاف: "في ما يتعلق بالوزارات والمؤسسات الاخرى ننتظر وصول تمويل من بغداد"، مؤكدا انه "في اي وقت يصل التمويل سيتم الشروع مباشرة في دفع الرواتب للوزارات والمؤسسات كافة وفق آلية تراعي التعليمات الصحية".