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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 آذار 2020 05:20 م

نائبة : ضغوط على محافظ نينوى لادخال عوائل من اقليم كردستان الى الموصل

نجم الجبوري


كشفت النائبة عن محافظة نينوى بسمة بسيم، عن وجود ضغوطات خارجية تمارس على المحافظ نجم الجبوري لادخال عوائل من اقليم كردستان الى الموصل.

وقالت بسيم في تصريح  صحفي :" ان الكثير من العوائل التي كانت تتخذ من اقليم كردستان موطنا لها تحاول الرجوع الى الموصل وهذا قد يشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين" ، مبينة  :" ان الوضع الصحي يمنع دخول تلك العوائل على الرغم من بعض الضغوطات التي تمارس على محافظ نينوى رئيس خلية الازمة ".

واضافت :" ان خلية الازمة في المحافظة اتخذت سلسلة من الاجراءات الاحترازية بينها حجر تلك العوائل لمدة اسبوعين لحين التأكد من خلوها من كورونا" ، مؤكدة :"  ان  الجبوري رفض اي ضغوطات من خارج المحافظة لادخال تلك العوائل الى الموصل مهما كلف الامر لحين  انتهاء مدة الحجر".

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