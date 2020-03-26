بسبب تمديد حظر التجوال.. دائرة الفنون العامة تصدر قرارا جديدا بشأن الرواتب

بمتابعة مباشرة من المدير العام لدائرة الفنون العامة الدكتور علي عويد العبادي لتسهيل استلام رواتب موظفي دائرة الفنون العامة من خلال الماستر كارت لموظفي الملاك والدفع اليدوي للمنسبين وذلك عبر معتمدين سيتم اختيارهم لايصال الرواتب لمناطق سكناهم.



ودعا الدكتور علي عويد العبادي موظفي دائرة الفنون العامة ممن رواتبهم على الدفع بالماستر كارت لاستلام رواتبهم من اقرب منفذ للصرف يوم الاحد المقبل والموافق ٢٩ من اذار



اما بخصوص رواتب المنتسبين والمستلمين بالدفع اليدوي فسيتم ايصال لهم الراتب لمناطق سكناهم عبر معتمد.



واشار المدير العام في حال المناطق النائية ولاكثر من موظف فسيتم اعتماد شخص واحد للاستلام بالنيابة عن كل منطقة وايصالها لهم.

وأكد ان سلامة الموظف ومسؤولية تامين راتبه من اولويات اهتمامنا وسيستلم كل موظف استحقاقاته بما يتلائم مع السلامة الصحية وعدم خرق الحظر وذلك لضمان امن وسلامة الموظفين من فايروس كورونا الوبائي.

تجدر الاشارة ان الحظر للتجوال تم تمديده بقرار من مجلس الوزراء لغاية الحادي عشر من الشهر الرابع.