محافظ ميسان يترأس اجتماع خلية أزمة كورونا.. واتخاذ قرارات منها تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام

ترأس محافظ ميسان " علي دواي لازم " اليوم الخميس 2020/3/26 . الاجتماع التاسع للجنة العليا وخلية الأزمة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبحضور كافة أعضاء الخلية حيث تم مناقشة الوضع الحالي واتخاذ العديد من القرارات الاحترازية والوقائية المهمة منها :-

#تمديد فرض حظر التجوال واستمرار تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة اعتباراً من يوم الجمعة 2020/3/27 الساعة (الثانية عشر ليلاً) ولغاية يوم الخميس الموافق ٢/٤/٢٠٢٠ الساعة (الثانية عشر ليلاً) ويستثنى من ذلك (الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين والمستشفيات ووسائل الإعلام المرخصة وحركة صهاريج المشتقات النفطية وعجلات اسطوانات الغاز (المجازين رسمياً) والصيدليات العاملة في المناطق السكنية وحركة البضائع والمواد الغذائية والعجلات الخاصة بنقل الموظفين العاملين في الحقول النفطية المرخصة .

وكل من صدر له استثناء رسمي بموجب موافقة من خلية الأزمة .

#تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.

#الاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة.

#الاستمرار بمتابعة أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضر التي تباع إلى المواطنين .

#توجيه الوحدات الإدارية بتحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات بمبلغ (2000) دينار لمراعاة الظرف الراهن

#الاستمرار بتوزيع السلة الغذائية والصحية على العوائل المتعففة .

#داعين أبناء المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات الصادرة من خلية الأزمة وإتباع أقصى درجات الوقاية الصحية بما في ذلك تجنب حضور التجمعات وتطبيق فرض حظر التجوال حفاظاً على حياة الجميع .

#سائلين الله سبحانه وتعالى السلامة والصحة لأبناء عراقنا العزيز ومحافظتنا الحبيبة وللإنسانية جمعاء