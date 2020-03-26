الدهلكي يدعو الحكومة للبدء بشكل عاجل وفوري لتهيئة خزين استراتيجي من الاغذية والادوية للمرحلة المقبلة



دعا رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، الحكومة الاتحادية الى البدء بشكل فوري وعاجل بتهيئة خزين ستراتيجي من الاغذية والادوية للمرحلة المقبلة.



وقال في بيان صحفي ان : حجم التحديات كبير وخطير صحيا واقتصاديا ولا نعلم ماهي الفترة التي ستستمر بها كما ان جميع الاحتمالات واردة، بالتالي فعلينا العمل تحسبا للأسوأ لاسمح الله.



واضاف الدهلكي ان : هنالك ازمة صحية دولية، مع احتمالية كبيرة بالانغلاق العالمي لكل دولة على نفسها، حيث ستغلق الحدود بشكل قسري بين دول العالم، مبينا ان : العراق كباقي دول العالم سيكون ضمن دائرة المخاطر، مايجعلنا بحاجة الى وضع الخطط الكافية وتوقع الاسوأ سواء صحيا او اقتصاديا لدفع الضرر والخروج من الازمات باقل الخسائر.



واوضح ان : فترة حالة الطوارئ عالميا غير معلومة بانتظار احتواء وباء كورونا، والهاجس الاكبر اليوم هو توفير المواد الغذائية والادوية للاشهر المقبلة، من خلال اطلاق الحكومة لوزارات الصحة والتجارة والهجرة مبالغ مالية من تخصيصات الطوارئ لشراء الادوية والاغذية كخزين ستراتيجي لستة اشهر كحد ادنى.



وتابع الدهلكي : لانريد بث الخوف او التشاؤم، لكننا لا نعلم ماذا يخبىء الغد لنا مايجعلنا ومن موقع المسؤولية الوطنية والاخلاقية مطالبون بتوقع الاسوأ وبحال لم يحصل فهي رحمة وعناية ودفع من الله عز وجل وان حصل ما نخشاه فحينها سنكون مستعدين له لحماية شعبنا وتقليل الضرر.



ف.ا