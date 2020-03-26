عادل المحلاوي يطالب بالاسراع بتفعيل قانون العفو العام والانتقال فورا لاتخاذ التدابير القانونية البديلة





طالب عضو مجلس النواب عن محافظة الانبار عادل خميس المحلاوي بالاسراع بتفعيل قانون العفو العام والانتقال فورا لاتخاذ التدابير القانونية البديلة.



وقال في بيان صحفي انه وتماشيا مع السياسة المتبعة من قبل خلية الازمة الوزارية لمواجهة وباء كورونا للتخفيف من التجمعات البشرية وتعاملا مع الخطر المحدق بالسجناء ندعوا الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى الاسراع بتفعيل قانون العفو العام وتوسيع مخرجاته والتعجيل بإجراءات تنفيذه وبما يضمن اطلاق سراح الابرياء والذين يشكلون في اقل تقدير ٧٠٪؜ كحد ادنى من السجناء وخصوصا الذين لم يكتمل ثبوت التهم والأدلة عليهم ولم يصدر حكم بهم.



وطالب المحلاوي بالانتقال فورا لاتخاذ التدابير القانونية البديلة والمنصوص عليها في القانون العراقي ، كإخلاء السبيل، مع التدابير القضائية المعروفة كالوضع تحت الإقامة الجبرية، أو الإفراج بكفالة شخصية اوعقارية لمنع حدوث كارثة محدقة تفتك بالسجناء ولتقليل فرصة تحول السجون إلى بؤر لفيروس كورونا المستجد ومن باب الضرورات تبيح المحظورات مع مراعاة ان لايشمل العفو الارهابيين والقتلة وسراق المال العام كوننا ليس بصددهم .



واوضح المحلاوي ان : التأخر في ايجاد حلول لاطلاق سراح السجناء الابرياء والبقاء في موقف المتفرج جريمة تتحملها الحكومة واصحاب القرار وكمن يضع إصبعه في عينه ونحملهم النتائج المترتبة على ذلك ونعدها جريمة ابادة جماعية مقصودة وبما يعرضهم للمساءلة القانونية مستقبلا .



وطالب بنقل السجناء من سجن الحوت في الناصرية الى سجن ابو غريب كاجراءفوري كونه مكتظا جدا في السجناء وافتقاره للشروط الصحية والطبية والإنسانية فضلا عن توزيع عدد من السجناء الاخرين كل حسب محافظته وبما يضمن التخفيف من الاكتظاظ البشري الموجود حاليا في سجن الحوت والسجون الاخرى وهذا الامر لايتحمل التاخير.



ودعا المحلاوي خلية الازمه الوزارية الى ارسال فريق فوري لتهيأة سجن ابو غريب لاستقبال السجناء من السجون المكتظة بمده لاتتجاوز ٧٢ ساعه ليكون جاهزا من كل النواحي ومعلوماتنا يحتاج الى ترميمات بسيطه جدا لاتحتاج الى وقت وتكاليف مالية .



وتابع انه : ان الاوان للتراحم ورفع الظلم كي يرحمنا الرحمن كون الاستمرار في الظلم يغضب الرب ويعجل في الهلاك مما تصيبنا دعوة مظلوم وما اكثرها في العراق مبينا أن رفع الظلم عن المظلومين من أعظم الاعمال التي توجب نزول الرحمات ودفع الوباء والبلاء الذي يفتك بالانسانية جمعاء.



ف.ا