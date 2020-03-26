الزرفي: سنعتمد سياسة خارجية قائمة على مبدأ العراق أولاً



قال المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي، أن المصالح العراقية العليا هي البوصلة التي تحدد رسم اتجاهات سياستنا الخارجية.



واضاف الزرفي في تغريدة على حسابه في تويتر: "سنعتمدُ سیاسة خارجیة قائمة على مبدأ (العراق اولاً) والإبتعاد عن الصراعات الاقلیمیة والدولیة التي تجعل من العراق ساحةً لتصفیة الحسابات وتكون المصالح العراقیة العُلیا ھي البوصلة التي تحدد رسم إتجاھات تلك السیاسة والسعي للانفتاح على جمیع دول الجوار والمنطقة وعموم المجتمع الدولي من دون الإخلال بشروط ومتطلبات حفظ " استقلال العراق وسیادته.



ف.ا