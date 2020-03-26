فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة المصرية، رولا محمود، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن.



وأكدت رولا عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" عن إصابتها بالمرض قائلة: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ".

وأضافت: "أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

وكان أول ظهور لرولا كان في مسلسل أوان الورد مع يسرا عام 2000، وأول دور كبير لها كان في فيلم مواطن ومخبر وحرامي عام 2001.

كما قدمت عددا من الأفلام، منها الساحر مع محمود عبد العزيز وبحب السيما مع ليلي علوي ومعالي الوزير مع أحمد زكي، وآخر أدورها كان في مسلسل كيد النسا عام 2011.



