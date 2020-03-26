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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 آذار 2020 01:23 م

أسرة صينية تثير الهلع بين المصريين بعد ضبط "وليمة" من الثعابين والشرطة تتدخل

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أفادت مصادر أمنية مصرية، أمس الأربعاء، بضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء بمنزل سيدة "صينية الجنسية" بمنطقة القاهرة الجديدة.

وذكرت المصادر أنه جرى ضبط 5 من الصينيين بعد بلاغ من الجيران بقيام السيدة الصينية بشواء الثعابين بحديقة منزلها لتقديمها كوجبة غذاء لأصدقائها.
وداهمت قوة أمنية من مباحث قطاع القاهرة الجديدة شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غداء.
وأشارت المصادر إلى قيام الجهات الصحية باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وتعقيم المنزل.
 


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