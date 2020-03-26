عمليات بغداد : القبض على 1970 مخالفا







اعلنت قيادة عمليات بغداد عن اجراءاتها الخاصة بتنفيذ حظر التجوال الخاص بمنع تفشي فيروس كورونا خلال الشهر الحالي.



وقالت في بيان انه : بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تمكنت الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد وضمن إجراءاتها للوقاية من فايروس كورونا وللفترة من ٩ آذار الجاري ولغاية ٢٥ منه من غلق ١٣٠٣ كوفي شوب ١٢٦٠ مطعما و٧٣ مولا و٢٣ متنزها رياضيا و٦٣ منتزة و٢١٧ ملعبا خماسيا و٧٨ مجمعا تسوقيا و٢٥ مسبحا و٢٣٦ قاعة رياضية و١٣٢ قاعة مناسبات وناديا ثقافيا و١٤٥ محلا للمثلجات و٥١ ملعبا.



واضافت انها تمكنت خلال الفترة من ١٧ آذار ولغاية ٢٥ منه من القاء القبض على ١٩٧٠ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي وحجزت ٥٧٢ مركبة ودراجة" تكتك وفرضت ١٨٧١٨ غرامة.



وجددت القيادة دعوتها لمواطني العاصمة كافة للتعاون التام مع الأجهزة الأمنية في وقت تشكر فيها جميع من التزم باجراءات الحظر وجنب نفسه المساءلة القانونية.