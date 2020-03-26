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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 آذار 2020 12:54 م

الزرفي لم يبدأ مباحثات رسمية بشأن تشكيل الحكومة حتى الآن .. وتكرار سيناريو علاوي الأقرب

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كشف مراقبون اليوم الخميس، حقيقة ما تردد عن بدء مباحثات رسمية لتشكيل  حكومة الزرفي .

وأضاف المراقبون أنه ، رغم مرور نحو 10 أيام على إعلان التكليف، إلا أن  الزرفي لا زال مستمرا في «مشاورات ناعمة» لتذليل الاعتراضات على توليه المنصب.

وتابع المراقبون إن “المكلف لا يزال يواجه رفضاً واضحاً من قبل الكتل الشيعية الممثلة بتحالف الفتح بالدرجة الأولى”.
وأوضحوا ، أن “تيار الحكمة لا يزال هو الآخر معترضاً على آلية التكليف، وليس المكلف بالضرورة.

وبالتالي فإن الزرفي أنفق الأيام الماضية منذ تكليفه في مشاورات يمكن أن نطلق عليها المشاورات الناعمة مع رافضيه؛ بهدف تبديد مخاوفهم، أكثر من إجرائه مباحثات مع الأطراف الأخرى سواء الشيعية المؤيدة له مثل تحالف (سائرون) أو (النصر) الذي ينتمي إليه الزرفي نفسه ويتزعمه حيدر العبادي أو من الفضاء الوطني الذي يمثل السنة والأكراد”.
وقالت مصادر إن “الزرفي لا يريد أن يمضي إلا بعد أن يحظى بقبول زعامات الكتل الرافضة أو المتحفظة؛ لأنه يسعى لتشكيل حكومة تواجه الأزمات والتحديات، سواء الطارئة منها مثل (كورونا) والأزمة المالية أو التحديات التي كانت قائمة وهي إجراء الانتخابات المبكرة، لا حكومة تخلق أزمات جديدة”. 

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