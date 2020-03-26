نائب عن المثنى: المحافظة تواجه كارثة كورونا بلا أموال

أكد النائب عن محافظة المثنى عدي شعلان، الخميس، أن المحافظة تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الأموال، مشيرا إلى أن خلية الازمة المشكلة لمواجهة كورونا تعمل بلا تخصيصات مالية لغاية الان.

وقال الشعلان في تصريح له، إن “تفاعل الحكومة الاتحادية مع خلية الازمة في محافظة المثنى ضئيل جدا على الرغم من وجود إصابات مؤكدة بفيروس كورونا”، مبينا أن “خلية الازمة داخل المحافظة تعمل بلا تخصيصات مالية حتى اللحظة”.

وأضاف أن “هناك أموالا من ميزانية الطوارئ يفترض بالحكومة تخصيص جزء منها للمحافظة”.

وحذر الشعلان من “ارتفاع عدد الإصابات في ظل التحديات التي تواجه خلية الازمة اضافة الى عدم وجود تخصيصات مالية من اجل تامين احتياجات المؤسسات الصحية”.