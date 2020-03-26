نائب كردي يكشف عن عزم الزرفي زيارة الإقليم خلال الفترة المقبلة







كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن عزم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي زيارة الإقليم خلال الفترة المقبلة.





وقال النائب عن كتلة الحزب، ديار برواري في تصريح صحفي ، إن " الزرفي ينوي زيارة إقليم كردستان والاجتماع بالمسؤولين الكرد بهدف مناقشة مطالب الكرد"، معرباً عن "أمله في أن تخرج الزيارة بنتائج إيجابية".



وأضاف أن "على رئيس الوزراء المكلف، التركيز على حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بغية الحصول على دعم الكرد"، مبيناً أنه "لا يمكنه الجزم فيما لو كان الإقليم قد أرسل قائمة مطالب إلى مرشح الحكومة الاتحادية".



وأشار إلى أن"رئيس الإقليم على تواصل دائم مع الكتل الكردستانية لتوحيد الخطاب والمطالب الكردية وتشكيل لجنة كردستانية تتولى الحوار ومناقشة المطالب مع أي شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة".