الزرفي يفشل في إقناع الكتل الشيعية بدعمه .. وتشكيل الحكومة في مهب الريح



أكد النائب عن كتلة إرادة حسين عرب، الخميس، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لم يتمكن لغاية الان من اقناع الزعامات الشيعية بدعمه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تمكن من إقناع غالبية نواب الشيعة.

وقال عرب في تصريح له إن “تشكيل الحكومة لا يزال يمر بظروف صعبة ويمكن القول: إنه لا يوجد طريق واضح المعالم حتى الآن”.

وأضاف عرب، أن “الزرفي لم يتمكن حتى الآن من إقناع الزعماء، لكنه تمكن من إقناع غالبية نواب الشيعة كونه زميلاً لهم في البرلمان”.

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي كشف في تصريح سابق ، عن ترجع بعض القوى السياسية عن مواقفها الرافضة لتمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فيما حمل اللجنة السباعية مسؤولية تكليف الزرفي لمنصب رئاسة الوزراء.