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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 آذار 2020 12:33 م

نائب يطالب بتفعيل قانون العفو العام منعا لحدوث كارثة

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طالب عضو مجلس النواب، عادل خميس المحلاوي، اليوم الخميس، بتفعيل قانون العفو العام وتوسيع مخرجاته والتعجيل بإجراءات تنفيذه بما يضمن اطلاق سراح الابرياء والذين يشكلون في اقل تقدير 70% كحد ادنى من السجناء.

وقال المحلاوي في بيان، له، ان “تماشيا مع السياسة المتبعة من قبل خلية الازمة الوزارية لمواجهة وباء كورونا  للتخفيف من التجمعات البشرية وتعاملا مع الخطر المحدق بالسجناء ندعوا الرئاسات الثلاثة ومجلس القضاء الأعلى الاسراع بتفعيل قانون العفو العام وتوسيع مخرجاته والتعجيل بإجراءات تنفيذه وبما يضمن اطلاق سراح الابرياء والذين يشكلون في اقل تقدير 70% كحد ادنى من السجناء وخصوصا  الذين لم يكتمل ثبوت التهم والأدلة عليهم ولم يصدر حكم بهم”.

 وأاضاف انه “الانتقال فورا لاتخاذ التدابير القانونية البديلة والمنصوص عليها في القانون العراقي، كإخلاء السبيل، مع التدابير القضائية المعروفة كالوضع تحت الإقامة الجبرية، أو الإفراج بكفالة شخصية اوعقارية لمنع حدوث كارثة محدقة تفتك بالسجناء ولتقليل فرصة تحول السجون إلى بؤر لفيروس كورونا المستجد ومن باب الضرورات تبيح المحظورات  مع مراعاة ان لايشمل العفو الارهابيين والقتلة وسراق المال العام كوننا ليس بصددهم وعلى المستوى الشخصي اعرف العشرات من السجناء ابرياء”.
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