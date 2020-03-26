الخارجية: وصول المؤن الغذائية إلى الطلبة العراقيين في الأردن

أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، أن سفارة جمهورية العراق لدى عمان أوصلت المؤن الغذائية إلى الطلبة العراقيين في الاردن.



وقالت الوزارة في بيان لها إن “سفارة جمهورية العراق لدى عمّان توصل المُؤَن الغذائيّة إلى الطلبة العراقيّين في محافظة الكرك بالتعاون مع المسؤولين في المحافظة”.



وأشارت إلى أن “هذه الخطوة تأتي استجابة لمناشدات الطلبة العراقيين هناك، ولأجل تلبية متطلباتهم”.



وأشاد السفير العراقي في عمان حيدر العذاري وفقاً للبيان، بـ”التعاون الاستثنائيّ الذي أبداه المسؤولون في محافظة الكرك، ورئاسة جامعة مؤتة لاستجابتهم لمناشدات السفارة بتقديم المُؤَن والمستلزمات الضروريّة للطلبة العراقيين”.