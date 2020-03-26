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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 آذار 2020 12:23 م

ملك وملكة ماليزيا تحت الحجر الصحي بسبب كورونا

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  اقتحم فيروس كورونا القصر الملكي في ماليزيا وأصاب 7 من الموظفين فيه.

وقال القصر الملكي، الخميس ان: ملك وملكة ماليزيا يخضعان للحجر الصحي، فيما نقل 7 من العاملين إلى المستشفى وتحاول السلطات الصحية معرفة مصدر انتقال المرض.
وأضاف ان : الملك سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه وزوجته تونكو عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، خضعا للاختبار للكشف عن الفيروس وكانت النتائج سلبية.
وقال إن : الزوجين الملكيين قررا الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما اعتبارا من الامس مع إجراء تطهير عميق في القصر.
ومددت ماليزيا، التي لديها 21 حالة وفاة وأعلى إجمالي حالات اصابة في جنوب شرق آسيا عند 1796، إغلاقها لمدة أسبوعين آخرين حتى 14 نيسان المقبل.
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