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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 26 آذار 2020 12:13 م

الزرفي يناقش مع وزير الصحة سبل تطويق أزمة فايروس كورونا

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الزرفي يناقش مع وزير الصحة سبل تطويق أزمة فايروس كورونا


اطلع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على إجراءات خلية الأزمة الحكومية لمواجهة وباء كورونا،

وناقش الزرفي أثناء لقائه وزير الصحة والبيئة جعفر علاوي سبل تطويق أزمة فايروس كورونا والآليات المتبعة للحيلولة دون إزدياد حالات الانتشار، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل أعضاء الخلية والمؤسسات الصحية، وتفهم المواطنين للضرورات الداعية الى فرض حظر التجوال والتزامهم والجهات الساندة بوصايا وتعليمات خلية الأزمة.

من جهته، استعرض وزير الصحة خطط وبرامج الوزارة الرامية للحد من تداعيات الوباء الجديد، مشيرا الى أهمية تكاتف الجميع وتضافر كل الجهود في هذا الظرف، مؤكدا حاجة المؤسسة الصحية لكل انواع المساندة والدعم للقيام بواجبها على الوجه الأكمل.
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