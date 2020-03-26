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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 آذار 2020 12:08 م

كورونا يجتاح العالم .. والإصابات تقترب من النصف مليون حتى اليوم

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أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات به يقترب من النصف مليون اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميتر”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم يقترب من 472 ألفاً، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 115 ألفاً، وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 21297 حالة.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة.

ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين لا يزال يتجاوز المسجلة في إيطاليا (81285 مقابل 74386)، فإن عدد الوفيات في إيطاليا يتجاوز بكثير ضعف الوفيات المسجلة في الصين (7503 مقابل 3287).
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