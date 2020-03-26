الصحة : 346 حالة اصابة بكورونا في العراق

نشرت وزارة الصحة والبيئة جدولا مصورا بالموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق. وبلغ عدد الحالات المسجلة في عموم العراق ، بحسب الجدول المصور ، 346 حالة ، ومجموع حالات الشفاء 89 حالة ، بينما بلغ عدد الوفيات 29 حالة لجميع المحافظات. Copy أخبار متعلقة إيران: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في كركوك صحة الرصافة في بغداد: ارتفاع الإصابة بكورونا إلى 61 حالة نائب يدعو خلية الأزمة إلى استغلال مبنى المستشفى العسكري في بغداد لحجر المصابين بكورونا تسجيل ثمانٍ حالات إصابة جديدة بكورونا في السليمانية تسجيل 5 حالات جديدة بكورونا في النجف