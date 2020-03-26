الصحة : 346 حالة اصابة بكورونا في العراق





نشرت وزارة الصحة والبيئة جدولا مصورا بالموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق.







وبلغ عدد الحالات المسجلة في عموم العراق ، بحسب الجدول المصور ، 346 حالة ، ومجموع حالات الشفاء 89 حالة ، بينما بلغ عدد الوفيات 29 حالة لجميع المحافظات.