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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 26 آذار 2020 12:03 م

الصحة : 346 حالة اصابة بكورونا في العراق

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الصحة : 346 حالة اصابة بكورونا في العراق


 نشرت وزارة الصحة والبيئة جدولا مصورا بالموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق.



وبلغ عدد الحالات المسجلة في عموم العراق ، بحسب الجدول المصور ، 346 حالة ، ومجموع حالات الشفاء 89 حالة ، بينما بلغ عدد الوفيات 29 حالة لجميع المحافظات.
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