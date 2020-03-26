التجارة : لدينا خزين ستراتيجي من المواد الغذائية .. يكفي لشهرين

اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، عن تجهيز خزين ستراتيجي لتأمين المواد الغذائية للشهرين المقبلين.



وقال العاني في تصريح صحفي :" ان الوزارة مستمرة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية من السكر والطحين والرز والزيت النباتي، وسيتم خلال الايام القليلة المقبلة تجهيز الوكلاء بها ".



واضاف العاني :" ان الوزارة اتخذت عدة قرارات بالتنسيق مع خلية الازمة ، منها تجهيز حصة مفردات البطاقة التموينية خلال الايام المقبلة، اضافة الى تجهيز خزين ستراتيجي للشهرين المقبلين لتأمين حصة المواطنين من المواد الغذائية" ، مبينا :" ان الوزارة شكلت فرقاً تجارية وفعلت فرق الرقابة بالتعاون مع وزارة الداخلية لرصد المخالفات ومراقبة الاسعار في الاسواق المحلية ".

ف.ا