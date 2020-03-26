المسعودي: البرلمان يمكن ان يعقد جلسة التصويت بظل اجراءات صحية صارمة



بين النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي ، ان البرلمان باستطاعته عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية في حال انتهاء المكلف من اختيارها، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات صحية صارمة وتخصيص الجلسة للتصويت فقط وبوقت قصير.



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان البرلمان بامكانه عقد جلسة ، ويتحتم على نواب المحافظات الحضور ، لكن مع اتخاذ اجراءات صحية صارمة، لكن هذا يتطلب ان تكون الجلسة للتصويت فقط ".



واضاف :" ان جلسة البرلمان يجب ان لاتكون طويلة وتاخذ وقتا كبيراً للمداولات وعمليات الترضية لبعض الاطراف، اذ يتوجب ان يتم الاتفاق على كل شيء قبل عقد الجلسة من اجل تخصيصها لامر واحد فقط وبوقت قصير جدا ".



وبين :" ان الجلسة لابد ان تكون للتصويت وليست للنقاشات، او يتم تأجيلها لوقت معلوم ، لان الوضع الصحي لايتحمل ".



ف.ا