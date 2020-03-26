الازمة النيابية : خطر تفشي فايروس كورونا مازال قائما



اكدت خلية الازمة النيابية ان خطر انتشار فيروس كورونا مايزال قائما، مرجحة تمديد فرض الحظر لمدة جديدة نتيجة عدم ملاحظة اي انخفاض في عدد الاصابات المسجلة.



وقالت عضو الخلية غيداء كمبش في تصريح صحفي :" ان عدد المصابين بفايروس كورونا مايزال مرتفعا ، وهو في تزايد مستمر ، ما يعني ان خطر الانتشار مايزال قائما اذا لم تطبق الاجراءات الوقائية بشكل مشدد وحقيقي دون اي تهاون على ارض الواقع ".



واضافت كمبش :" ان الحظر الشامل ، رغم تداعياته ، الا انه العامل الاهم في منع حصول كارثة في البلاد " ، مؤكدة :" ان الحظر سيجري تمديده في كل الاحوال اذا ما استمرت الاصابات في ارتفاع مطرد ".



واشارت النائبة الى :" اهمية الضغط باتجاه تطبيق شامل دون اي تهاون لحظر التجوال ، خاصة في المناطق والاحياء الشعبية والارياف، لتفادي ان تتحول الى بؤرة للفايوس ".



وتابعت :" ان الوضع العام في العراق لا يتحمل تسجيل المزيد من الاصابات في ظل القدرات المتواضعة للمؤسسة الصحية ".



ف.ا