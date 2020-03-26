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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 آذار 2020 11:14 ص

الفتلاوي : قوى سياسية تراجعت عن رفض الزرفي

فاضل الفتلاوي

كشف النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي عن تراجع بعض القوى السياسية عن مواقفها الرافضة لتمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فيما حمل اللجنة السباعية مسؤولية تكليف الزرفي لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :"  ان عددا من الكتل السياسية تجري في الوقت الحالي حوارات ومشاورات مع الزرفي لتشكيل الحكومة "، لافتا الى :" ان تلك الكتل السياسية كانت رافضة لتمرير الزرفي وغيرت موقفها خلال المشاورات الاخيرة ".

واضاف :" ان  اللجنة السباعية هي التي  تتحمل مسؤولية تكليف الزرفي لعدم اتفاقها على مرشح وتقديمه لرئيس الجمهورية برهم صالح"، مبينا :" ان اللجنة السباعية انشغلت بالخلافات السياسية ولم تطرح شخصية لمنصب رئاسة الوزراء تحصل على دعم جميع القوى".

ف.ا
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