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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 آذار 2020 02:40 ص

بعد نشر الوباء في العالم وخراب طهران.. روحاني نتجه لفرض حظر تجوال وقيود في العمل!

روحانى
عندما رد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي على أكاذيب خامنئي وفبركاته في موضوع فيروس كورونا، قال إن ايران تأخرت 9 أيام للكشف عن المريض الأول بالوباء.
 لكن خبراء في الصحة العامة والفيروسات، قالوا إن ايران تأخرت شهرين بالضبط في التصدي لكورونا واليوم اصبحت كل محاولاتها عبثية لوقف كورونا.
 مشددا على أن الملالي اهدر وقتا ثمينا في التعامل مع كورونا واليوم اذا يتجه روحاني الى حظر التجول وتقليل أعداد الذاهبين للعمل فإنه يتحرك في الوقت الضائع..
وألمح الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى إمكانية تشديد تعامل طهران مع تفشي وباء كوفيد 19، معلنا عن فرض "تدابير جديدة" و"صعبة" على السكان في الأيام المقبلة.
ورفضت إيران الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد بعد إيطاليا والصين وإسبانيا حتى الآن، فرض تدابير حجر أو عزل على السكان. وخلال كلمة أمام مجلس الوزراء بثت عبر التلفزيون، أعلن روحاني عن مجموعة جديدة من التدابير "الصعبة على الناس" دون أن يحدد ما إذا كانت ستشمل العزل.
وأضاف الرئيس الإيراني "حصل نقاش طويل داخل اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا حول تعزيز الإجراءات". وأوضح أن وزير الصحة "قدم خطة" على أساس اعتقاده "بأن علينا تشديد التدابير"، مشيرا إلى أن "مشروعا" يجري تحضيره و"ستتم الموافقة عليه وإعلانه.
وأشار روحاني إلى أن المشروع المرتقب "قد يؤدي إلى خلق مشاكل في السفر بالنسبة للسكان وقد يطلب من الناس العودة في وقت أبكر إلى المناطق التي يتحدرون منها". وذكر أن "ذلك قد يعرقل موجة السفر التالية. على الناس أن يعلموا أن هذه قرارات صعبة يجب اتخاذها من أجل حماية حياتهم، لكن لا خيار آخر".
في نفس السياق، قرر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن يزاول ثلث الموظفين أعمالهم وتعطيل الثلثين الآخرين، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية. كما قرر تمديد الإفراج المؤقت عن السجناء إلى 18 أبريل تقريبا، في إطار مواجهة فيروس كورونا.
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