تقرير| الجن يحكم إيران.. خامنئي يغرق في كورونا ويروج خزعبلات والعالم يضحك

أثار حديث المرشد الإيراني خامنئي، عن وجود مؤامرة على ايران بخصوص وباء كورونا، متهما الجن بأنه هو الذي يقف وراء إغراق البلد في كورونا وإصابة عشرات الالاف كثير من السخرية حول العالم.

مراقبون قالوا إن اتهام خامنئي للجن لا يدل فقد على ضيق أفق وفشل ذريع في معالجة الوضع، ولكنه يدل على هذيان. فعندما فشل خامنئي في السيطرة اتهم قوى أجنبية واتهم الجن بالعبث في إيران!

وثار جدلا واسعا في الشارع الإيراني، بشأن ما قاله خامنئي عن تعاون الأعداء من الجن والإنس ضد ايران، وراجت شائعات كثيرة في بالبلاد حول استحداث قسم لمكافحة الجن، ما أحرج وزارة الاستخبارات، على ما يبدو، ودفعها إلى نفي صحة هذا الخبر.



ونقلت وكالة "إيسنا" للطلبة الإيرانيين، عن مصدر بالوزارة قوله إن الخبر المتداول حول تأسيس قسم بوزارة الاستخبارات من أجل مكافحة أنشطة الجن مفبرك وغير واقعي، وأن وزير الاستخبارات لم يجر أية مقابلة بهذا الخصوص. وراجت هذه الأنباء منذ أن أطلق المرشد الإيراني تصريحات مثيرة للجدل في خطبة مسجلة في 22 مارس الماضي متهما بعض الجن بالتعاون مع أعداء إيران من البشر.

وكان خامنئي قد اتهم الولايات المتحدة بإنتاج فيروس كورونا بشكل يتناسب مع جينات الإيرانيين، بحسب تعبيره، رافضا العرض الأميركي لمساعدة بلاده في مكافحة المرض. كما أدت هذه التصريحات إلى رفض أية مساعدات خارجية، حيث بات المسؤولون الإيرانيون ووسائل الإعلام الرسمية يروجون لنظرية المؤامرة المزعومة.

وطالت نظرية المؤامرة منظمة "أطباء بلا حدود"، بعد أن طردت إيران وفدا لها كان يعمل على تشييد مستشفى ميداني للعناية المركزة بسعة 50 سريرا في أصفهان من أجل معالجة مرضى كورونا، وذلك بعد هجوم شنه المقربون من المرشد الإيراني على المنظمة وموظفيها، واتهموهم بأنهم "جواسيس"!

وقال ميشيل أوليفييه لاشاريتي، مدير برامج الطوارئ لمنظمة أطباء بلا حدود في باريس في بيان: نحن مندهشون للغاية عندما علمنا أنه تم إلغاء الموافقة على نشر وحدة العلاج الخاصة بنا.

فيما اعتبر حسين شريعتمداري، مدير تحرير صحيفة "كيهان"، ومندوب المرشد المرشد الإيراني فيها، منظمة "أطباء بلا حدود" بأنها "دمية أميركية".

وانتقد النائب الإيراني محمود صادقي بشدة، الرئيس حسن روحاني لمنعه إجراءات تقييد التجول لمواجهة تفشي مرض كورونا، واتهمه بأنه يتعامل مع الأزمة الصحية في البلاد من منطلق نظرية المؤامرة.

وقال صادقي، النائب عن طهران،القرارات التي يتخذها كبار المسؤولين الإيرانيين تستند إلى نظرية المؤامرة، مضيفًا أنه بينما يصر الخبراء على أهمية التباعد الاجتماعي والإغلاق للحد من انتشار الفيروس، يقاوم روحاني إغلاق المرافق الحكومية، ويعرّض حياة الناس للخطر".

واقترح النائب عبد الكريم حسين زاده، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، تمرير قانون لإغلاق البلاد بأكملها لمدة 30 يومًا، وتمديد هذه الفترة لاحقًا إذا لزم الأمر.

خزعبلات خامنئي عن الجن والمؤامرة على ايران تحاول ان تبعد الانظار عن الكارثة المدوية لنكبة كورونا في البلاد.