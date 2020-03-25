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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 25 آذار 2020 04:15 م

اتحاد القوى يطالب الكتل الشيعة بالتوافق على شخصية محددة.. وطرح اسم قاضيين لرئاسة الوزراء

مجلس النواب العراقي
أعلن اتحاد القوى العراقية, اليوم الأربعاء, أنه تنازل عن شروطه لمكلف الحكومة المقبلة نتيجة ما يمر به البلد من ظرف صحي واقتصادي, مطالبا القوى السياسية الشيعية بالاستقرار على شخصية محددة لكون الظرف صعب جدا.

وقالت عضو الاتحاد النائبة زيتون الدليمي، إن اختلاف القوى السياسية الشيعية بشأن المكلف الجديد في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد لا يحتمل أي خلاف وتأخير توافق القوى الشيعية على شخصية محددة لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة خاصة وان السنة والكرد ينتظران قرارهم بدعم المرشح الذي يحظى بتوافق شيعي.

وأضافت الدليمي، أن اتحاد القوى العراقية سيلتزم بدعم الشخصية التي يتوافق عليها الشيعة وسيتنازل عن شروطه السابقة لغرض تمريرها.

واشترطت الدليمي بالحكومة المقبلة ثلاثة شروط: الأول مواجهتها لوباء (كورونا ) والخروج بالبلاد بأقل خسائر نتيجة انخفاض اسعار النفط واجراء انتخابات لا تزيد عن عام واحد.
كما كشف مصدر نيابي، عن طرح اسم القاضيين رائد جوحي وجاسم العميري لمنصب رئاسة الوزراء بعد اعتذار رؤساء الجامعات.

وقال المصدر، إن الكتل السياسية تدرس حاليا ترشيح القاضيين رائد جوحي وجاسم العميري لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي بعد اعتذار رؤساء الجامعات عن التكليف.

وأضاف المصدر، أن ترشيح العميري وجوحي ما يزال قيد الدراسة والبحث ولم يرشحا بشكل رسمي.
في المقابل، كشفت النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر عن اقتراب رئيس كتلتها المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عدنان الزرفي من نهاية المفاوضات مع القوى السياسية سيما الشيعية منها بشأن تشكيل  الكابينة الحكومة.

ورجحت النائبة، أن يتمكن الزرفي من إكمال تشكيل حكومته والإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضحت بأن مسألة تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة أصبح واقع حال سيما في ظل عدم اتفاق الكتل على شخصية معينة لتولي المنصب، مبينة بان الرفض لم يكن لشخصية الزرفي ولكن الرفض للآلية والمبدأ الذي جرى على أساسه تكليف الزرفي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.

وتابعت بان الحوارات التي أجراها الزرفي مع الكتل  السياسية لاقت مقبولية كبيرة جدا لدى تلك الكتل وفي حال انتهى من عملية إقناع هذه الكتل  فبالتالي قد لا تستغرق عملية تشكيل الحكومة أكثر من أسبوعين بحسب قولها.
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