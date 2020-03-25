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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 آذار 2020 04:04 م

ماهي محاور مباحثات الاكراد مع رئيس الوزراء المكلف ؟

كردستان



كشف النائب عن كتلة "المستقبل" الكردستانية سركوت شمس الدين ، عن ابرز  محاور مباحثات  الاكراد  مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وقال شمس الدين في تصريح صحفي : " ان المجموعة الكردية المكونة من ممثلين عن جميع الاحزاب الكردستانية باستثناء الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ،تواصل حواراتها مع رئيس الوزراء المكلف" ، مبينا :" ان الحوارات تركزت على الالتزام ببنود الدستور ومنها المادة 140، والالتزام بالاستحقاقات المالية للاقليم، والنظر للاكراد كعراقيين بعيداً عن الصراعات السياسية والنفطية".

وتابع ان"الحوارات تناولت ايضاً حل القضايا العالقة ، ومنها المسائل النفطية والايرادات والتعامل مع البيشمركة كقوة نظامية عراقية من ناحية الرواتب والامتيازات، كذلك الاستجابة لمطالب المتظاهرين وتلبية مطالبهم المشروعة"، مشيراً  الى :" ان الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني ، يتباحثان على انفراد مع الزرفي ، وربما مباحثاتهما تنصب حول الحصول على مكاسب في حكومته"..

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