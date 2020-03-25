ماهي محاور مباحثات الاكراد مع رئيس الوزراء المكلف ؟





كشف النائب عن كتلة "المستقبل" الكردستانية سركوت شمس الدين ، عن ابرز محاور مباحثات الاكراد مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.



وقال شمس الدين في تصريح صحفي : " ان المجموعة الكردية المكونة من ممثلين عن جميع الاحزاب الكردستانية باستثناء الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ،تواصل حواراتها مع رئيس الوزراء المكلف" ، مبينا :" ان الحوارات تركزت على الالتزام ببنود الدستور ومنها المادة 140، والالتزام بالاستحقاقات المالية للاقليم، والنظر للاكراد كعراقيين بعيداً عن الصراعات السياسية والنفطية".



وتابع ان"الحوارات تناولت ايضاً حل القضايا العالقة ، ومنها المسائل النفطية والايرادات والتعامل مع البيشمركة كقوة نظامية عراقية من ناحية الرواتب والامتيازات، كذلك الاستجابة لمطالب المتظاهرين وتلبية مطالبهم المشروعة"، مشيراً الى :" ان الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني ، يتباحثان على انفراد مع الزرفي ، وربما مباحثاتهما تنصب حول الحصول على مكاسب في حكومته"..