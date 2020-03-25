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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 آذار 2020 03:55 م

اتحاد القوى : لاشروط لدينا وننتظر توافق الشيعة على الزرفي

زيتون الدليمي


أعلن اتحاد القوى العراقية ، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، تنازله عن شروطه للمكلف بتشكيل الحكومة المقبلة نتيجة ما يمر به البلد من ظرف صحي واقتصادي،  مطالبا القوى السياسية الشيعية بالاستقرار على شخصية محددة لكون الظرف صعبا جدا.

وقالت عضو الاتحاد النائبة زيتون الدليمي في تصريح  صحفي :" ان  الظرف العصيب الذي تمر به البلاد لايحتمل اي خلاف وتأخير في توافق القوى الشيعية على شخصية محددة لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة ، خاصة وان السنة والاكراد ينتظرون ، توافقا شيعيا على المكلف ".

واضافت الدليمي :" ان اتحاد القوى العراقية سيلتزم بدعم الشخصية التي يتوافق عليها الشيعة وسيتنازل عن شروطه السابقة لغرض تمريرها ".

واشترطت الدليمي بالحكومة المقبلة ثلاثة شروط: الاول مواجهة وباء (كورونا ) والخروج بالبلاد باقل خسائر نتيجة انخفاض اسعار النفط واجراء انتخابات خلال فترة لاتزيد عن عام واحد .

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