بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 آذار 2020
آخر الأخبار
إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفايروس كورونا إيران: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة اتحاد القوى يطالب الكتل الشيعة بالتوافق على شخصية محددة.. وطرح اسم قاضيين لرئاسة الوزراء هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر تضرب مدينة عراقية قرب إيران ماهي محاور مباحثات الاكراد مع رئيس الوزراء المكلف ؟ نائب عن الانبار : المكلف مقبول من السنة والايام المقبلة ستشهد ملامح حكومته اتحاد القوى : لاشروط لدينا وننتظر توافق الشيعة على الزرفي محمود عثمان : الزرفي يراهن على هذا الامر لتمرير حكومته ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المثنى إلى 7 بابل تسجل حالة وفاة ثالثة بسبب فايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 آذار 2020 03:24 م

خلف: تعزيزات عسكرية إلى 3 محافظات لتعزيز فرض حظر التجوال

90457c02-4b38-4313-8903-5d9bf36a4eb2_16x9_1200x676
تعزيزات عسكرية إلى 3 محافظات لتعزيز فرض حظر التجوال
14:00 - 25/03/2020
0
أنشرها على الفيسبوك تغرد على تويتر  

المعلومة/بغداد..
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الأربعاء، عن ارسال تعزيزات عسكرية الى ثلاث محافظات لتعزيز إجراءات فرض حظر التجوال.
وقال خلف في تصريح له  إن “الالتزام بقرار حظر التجوال من المواطنين عال جداً”، مؤكداً “عدم وجود تحديات بعد قطع التنقل بين المحافظات وتقييد الحركة في داخل المدن باستثناء الفئات المستثناة”.
وأشار إلى “ارسال فوجين لمحافظة واسط لتعزيز إجراءات فرض حظر التجوال وفوج الى النجف الأشرف وآخر الى محافظة الديوانية”، لافتاً إلى “عدم وجود مشكلة في عدد القوات المتواجدة بالمحافظات”.
وأوضح خلف أن”قرار تمديد حظر التجوال من عدمه منوط بدراسة خلية الأزمة المخولة بموجب الأمر الديواني”. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كردستان

ماهي محاور مباحثات الاكراد مع رئيس الوزراء المكلف ؟ 25 آذار 2020 04:04 م

فيصل العيساوي

نائب عن الانبار : المكلف مقبول من السنة والايام المقبلة ستشهد ملامح حكومته 25 آذار 2020 03:59 م

زيتون الدليمي

اتحاد القوى : لاشروط لدينا وننتظر توافق الشيعة على الزرفي 25 آذار 2020 03:55 م

09F07402-8C4F-4B25-8050-690077DB7AF5-780x405

محمود عثمان : الزرفي يراهن على هذا الامر لتمرير حكومته 25 آذار 2020 03:49 م

1-1302853

آخر الخزعبلات .. إيران تتوصل للعلاج المعجزة لـ كورونا .. صب زيت القرع المر بآذان وأنوف المرضى !!! 25 آذار 2020 03:17 م

1-1302853

نائب عن سائرون يكشف عن الحل الأمثل للخروج من أزمة تكليف الزرفي 25 آذار 2020 02:45 م

1-1302853

مجلس الأمن يعقد جلسة افتراضية لأول مرة في تاريخه بسبب كورونا 25 آذار 2020 02:37 م

90457c02-4b38-4313-8903-5d9bf36a4eb2_16x9_1200x676

تعافي 17 مصابا بكورونا في سلطنة عمان.. ورصد 15 حالة جديدة 25 آذار 2020 02:09 م

التعليقات