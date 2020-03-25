خلف: تعزيزات عسكرية إلى 3 محافظات لتعزيز فرض حظر التجوال

تعزيزات عسكرية إلى 3 محافظات لتعزيز فرض حظر التجوال

14:00 - 25/03/2020

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المعلومة/بغداد..

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الأربعاء، عن ارسال تعزيزات عسكرية الى ثلاث محافظات لتعزيز إجراءات فرض حظر التجوال.

وقال خلف في تصريح له إن “الالتزام بقرار حظر التجوال من المواطنين عال جداً”، مؤكداً “عدم وجود تحديات بعد قطع التنقل بين المحافظات وتقييد الحركة في داخل المدن باستثناء الفئات المستثناة”.

وأشار إلى “ارسال فوجين لمحافظة واسط لتعزيز إجراءات فرض حظر التجوال وفوج الى النجف الأشرف وآخر الى محافظة الديوانية”، لافتاً إلى “عدم وجود مشكلة في عدد القوات المتواجدة بالمحافظات”.

وأوضح خلف أن”قرار تمديد حظر التجوال من عدمه منوط بدراسة خلية الأزمة المخولة بموجب الأمر الديواني”.