نائب عن سائرون يكشف عن الحل الأمثل للخروج من أزمة تكليف الزرفي

رأى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , الاربعاء, أن الحل الانجع للخروج من أزمة تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن الكتل الشيعية لم تتوصل لغاية الان الى اتفاق بشأن تأييد الزرفي او اختيار بديل عنه.

وقال المسعودي في تصريح له ، إن “على القوى الشيعية القبول بطلب رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بعقد لقاء مباشر معه”، معتبرا أن “لقاء القوى المعترضة مع الزرفي هو الحل الانجع للخروج من الازمة التي نمر بها”.

وأضاف أن “القوى الشيعية لم تسحم أمرها بشأن تأييد الزرفي من عدمه، كما انها لم تتفق على بديل له لغاية الان رغم استمرار اجتماعتها اليومية التي لم ينتج عن اي اتفاق معلن”.

ودعا المسعودي كافة القوى السياسية إلى أن “تكون الحكومة المقبلة تحت سلطة صارمة لمجلس النواب في تنفيذ البرنامج وبتوقيتات ملزمة”.