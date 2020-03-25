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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 آذار 2020 02:40 م

قيادي بالاتحاد الكردستاني: خطوات رئيس الجمهورية لا تمثلنا

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أكد القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الأربعاء، أن خطوات رئيس الجمهورية برهم صالح لا تمثل خطوات حزبه وذلك في إشارة الى خلافاته مع الكتل الشيعية بعد تكليف عدنان الزرفي.
وقال السورجي في تصريحات متلفزة ، إن “خطوات رئيس الجمهورية برهم صالح في بغداد لا تمثل الاتحاد الوطني الكردستاني”، مبينا أن “رئيس الجمهورية هو رئيس لكل العراقيين”.
وأضاف السورجي، أنه “يستغرب المتداول عن اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح”، لافتا إلى أن “العلاقات الكردية الشيعية تاريخية وستبقى مستمرة”.
وأشار السورجي إلى أن “الاتحاد الكردستاني مازال على موقفه الداعم للزرفي و سنعمل مع بقية الاطراف الكردية على تمرير الزرفي “.
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