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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 آذار 2020 02:37 م

مجلس الأمن يعقد جلسة افتراضية لأول مرة في تاريخه بسبب كورونا

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عقد مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى في تاريخه جلسة عبر الفيديو الثلاثاء، تناولت ملف جمهورية الكونغو الديموقراطية وشهدت صعوبات تقنية عدة بحسب دبلوماسيين.
وقال دبلوماسي شارك في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المحاولة بدائية بعض الشيء، نتقدم ببطء لكن سننجح". وأضاف أن "القيام بالحد الأدنى من العمل أفضل من عدم القيام بشيء مطلقاً".
وأعرب عن أسفه لأن مجلس الأمن الذي تتولى الصين رئاسته لشهر مارس (آذار) الحالي، لم يكن أكثر نشاطاً منذ جلسته الأخيرة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في 12 مارس.
والجلسة غير الرسمية التي عقدت الثلاثاء كانت بمثابة "اختبار"، وفق مصدر دبلوماسي، ولم تكن واردة على جدول الأعمال الرسمي للمجلس. وأجريت من دون حضور وسائل إعلام، بل بمشاركة سفراء أو مساعدين محجورين داخل بيوتهم من خلف شاشات حواسيبهم.
وبحسب الدبلوماسيين، دام الاجتماع أكثر من أربع ساعات وتضمن أيضاً نقاشاً حول كيفية مواصلة العمل في المجلس.

صعوبات تقنية
واستدعى الاجتماع هذا الوقت الطويل بسبب الانقطاع المتكرر للجلسة على خلفية مشاكل عدة كانقطاع الإنترنت ومشاكل في الكهرباء.
واعتاد مجلس الأمن على التواصل مع مشاركين في جلساته عبر الفيديو، لكن "لم يسبق في التاريخ" عقد لقاء لأعضائه الخمسة عشر بهذه الطريقة، وفق خبير بشؤون المنظمة.
وأُجريت كل المداخلات باللغة الإنجليزية حيث لم يكن ممكناً نظراً إلى صعوبات تقنية مرتبطة بالترجمة، استخدام اللغات الرسمية الخمس الأخرى للمجلس الصينية والروسية والعربية والإسبانية والفرنسية.
وترفض روسيا حتى الآن أن يجري التصويت "افتراضياً" وتطالب بعقد جلسات "فعلية" لهذا الغرض في مقر الأمم المتحدة الذي لم يغلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش أبوابه على الرغم من الوباء.
وبمبادرة من فرنسا، نُشر بيان حول جمهورية الكونغو الديموقراطية حصل على موافقة كل الأعضاء بعد انتهاء الاجتماع. ويشير البيان إلى "القلق حول عدم الاستقرار المتواصل في شرق البلاد" و"الوضع الإنساني خصوصاً بسبب انتشار وباء الحصبة".
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