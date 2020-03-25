ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المثنى إلى 7

سجلت محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، إصابتين، جديدتين بفايروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وذكرت خلية الأزمة في المحافظة أنه "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا في المحافظة".



ويأتي تسجيل الحالتين، بعدما سجلت المحافظة، أول حالة وفاة بالفايروس، أمس الثلاثاء.



ومع حالتي اليوم، ارتفع عدد المصابين بالفايروس في المحافظة الى 7 حالات.