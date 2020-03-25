بابل تسجل حالة وفاة ثالثة بسبب فايروس كورونا

أعلنت مديرية صحة محافظة بابل، وفاة شخص بسبب فايروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وذكرت خلية الأزمة في بيان مقتضب، أن "المتوفى يدعى طالب خلخال من سكنه ابو خستاوي المصاب بفايروس كورونا".



وأضافت أن "حالة الوفاة تمت عند الساعة 3 من صباح اليوم الأربعاء".



يذكر أن عدد المتوفين في محافظة بابل ارتف الى شخصين في الوقت الذي فرضت فيه الحكومة المحلية حظراً للتجوال.



تجدر الإشارة إلى أن عدد الاصابات الكلي في بابل، بلغ 6 حالات، فيما توفي 3 اشخاص بسبب الفايروس.

