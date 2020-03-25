تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل أول حالة إصابة لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال المركز في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن المركز سجل أول حالة ليبية مصابة بفيروس كورونا بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز. ولم يعلن المركز عن مكان إقامة المصاب.

وسبق للمركز تسجيل أكثر من 60 حالة اشتباه من مختلف المدن الليبية، ولكن ظهرت نتيجة التحاليل سلبية للفيروس.

وشكلت القيادة العامة للجيش الليبي لجنة عليا لمكافحة وباء كورونا تتولى مهام توفير المستلزمات الطبية والأمنية لعمل اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة الوباء والوقاية منه.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي إغلاق حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها كافة، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره.



واتخذت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان عدة إجراءات احترازية لمواجهة دخول وانتشار فيروس كورونا؛ من بينها إغلاق المساجد وإقامة الصلوات الخمس في المنازل، كما فرضت وزارة الداخلية الليبية حظر التجول من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، باستثناء سيارات الإسعاف المكلفة بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.





