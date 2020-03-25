بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 آذار 2020
آخر الأخبار
إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفايروس كورونا إيران: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة اتحاد القوى يطالب الكتل الشيعة بالتوافق على شخصية محددة.. وطرح اسم قاضيين لرئاسة الوزراء هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر تضرب مدينة عراقية قرب إيران ماهي محاور مباحثات الاكراد مع رئيس الوزراء المكلف ؟ نائب عن الانبار : المكلف مقبول من السنة والايام المقبلة ستشهد ملامح حكومته اتحاد القوى : لاشروط لدينا وننتظر توافق الشيعة على الزرفي محمود عثمان : الزرفي يراهن على هذا الامر لتمرير حكومته ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المثنى إلى 7 بابل تسجل حالة وفاة ثالثة بسبب فايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 آذار 2020 02:09 م

تعافي 17 مصابا بكورونا في سلطنة عمان.. ورصد 15 حالة جديدة

90457c02-4b38-4313-8903-5d9bf36a4eb2_16x9_1200x676
سجلت سلطنة عمان، الأربعاء، 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 99 حالة، فيما تماثل للشفاء 17 حالة.
وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، إن الحالات لمواطنين عمانيين، 7 منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و7 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي.
وطالبت الوزارة المواطنين والمقيمين بالتقيد التام لإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة حسب الإرشادات، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية لدى العطس والسعال، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كردستان

ماهي محاور مباحثات الاكراد مع رئيس الوزراء المكلف ؟ 25 آذار 2020 04:04 م

فيصل العيساوي

نائب عن الانبار : المكلف مقبول من السنة والايام المقبلة ستشهد ملامح حكومته 25 آذار 2020 03:59 م

زيتون الدليمي

اتحاد القوى : لاشروط لدينا وننتظر توافق الشيعة على الزرفي 25 آذار 2020 03:55 م

09F07402-8C4F-4B25-8050-690077DB7AF5-780x405

محمود عثمان : الزرفي يراهن على هذا الامر لتمرير حكومته 25 آذار 2020 03:49 م

90457c02-4b38-4313-8903-5d9bf36a4eb2_16x9_1200x676

خلف: تعزيزات عسكرية إلى 3 محافظات لتعزيز فرض حظر التجوال 25 آذار 2020 03:24 م

1-1302853

آخر الخزعبلات .. إيران تتوصل للعلاج المعجزة لـ كورونا .. صب زيت القرع المر بآذان وأنوف المرضى !!! 25 آذار 2020 03:17 م

1-1302853

نائب عن سائرون يكشف عن الحل الأمثل للخروج من أزمة تكليف الزرفي 25 آذار 2020 02:45 م

1-1302853

مجلس الأمن يعقد جلسة افتراضية لأول مرة في تاريخه بسبب كورونا 25 آذار 2020 02:37 م

التعليقات