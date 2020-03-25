تعافي 17 مصابا بكورونا في سلطنة عمان.. ورصد 15 حالة جديدة

سجلت سلطنة عمان، الأربعاء، 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 99 حالة، فيما تماثل للشفاء 17 حالة.وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، إن الحالات لمواطنين عمانيين، 7 منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و7 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي.وطالبت الوزارة المواطنين والمقيمين بالتقيد التام لإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة حسب الإرشادات، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية لدى العطس والسعال، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.