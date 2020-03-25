وفاة أول عراقي مقيم في بريطانيا إثر اصابته بفيروس كورونا من إيران

توفي اليوم الاربعاء اول عراقي مقيم في بريطانيا اثر اصابته بفيروس كورونا.

وذكر مقربون منه :” ان الرجل عمرة ٥٧ علما ، وقد عاد من ايران قبل ثلاثة اسابيع وظهرت عليه الاعراض قبل عشرة ايام “.

واضافوا انه سيدفن على نفقة الجامع الكبير في مانشستر، اما عائلته فبقيت في الحجر حسب توصيات طبيبة عراقية في المستشفى الملكي.