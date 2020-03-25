أمانة بغداد تجري حملة لتعفير ساحتي التحرير والطيران ومحيط المطعم التركي

قامت كوادر امانة بغداد صباح اليوم الاربعاء بحملة لتعفير ساحتي التحرير الطيران ومحيط المطعم التركي وسط بغداد ، بالتنسيق مع الجهات المختصة. Copy أخبار متعلقة حريق يلتهم الطوابق العليا في المطعم التركي وسط بغداد «المطعم التركي».. مبنى مهجور يصبح أيقونة لتظاهرات العراق عاجل.. وزارة الصحة والبيئة تكشف حقيقة وجود تلوث اشعاعي في بناية المطعم التركي ساحة التحرير تشّيع الناشط صفاء السراي بعد أن اخترقت قنبلة دخانية رأسه بالصورة.. حريق داخل بناية المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد عاجل.. اندلاع النيران داخل بناية المطعم التركي قرب ساحة التحرير