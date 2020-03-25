وصول تعزيزات أمنية إلى محافظة واسط لأحكام تطبيق حظر التجوال

وصلت الى محافظة واسط تعزيزات امنية لاحكام تطبيق قرار فرض حظر التجوال بهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير شرطة المحافظة اللواء علي المياحي في تصريح له، ان :” القائد العام للقوات المسلحة وجه بتعزيز القطعات الامنية في واسط بفوج المهمات من الجيش وفوج من الشرطة الاتحادية، اللذين وصلا إلى المحافظة “.

واضاف:” سيتم نشر قوات الفوجين في المناطق التي تحتاج إلى تعزيز قوات الشرطة المحلية فيها ، بهدف تشديد الاجراءات المتخذة لتطبيق حظر التجوال الذي اعلنته خلية الازمة للوقاية من فيروس كورونا”.