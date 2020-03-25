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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 25 آذار 2020 01:20 م

التشيك تسحب قواتها من العراق مؤقتا بسبب التهديدات الأمنية وفيروس كورونا

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التشيك تسحب قواتها من العراق مؤقتا بسبب التهديدات الأمنية وفيروس كورونا




أعلنت وزارة الدفاع التشيكية، سحب قواتها العسكرية العاملة في العراق، مؤقتا نتيجة التهديدات الأمنية وانتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في موقعها الرسمي: "هبطت طائرة عسكرية إيرباص A-319 مع ثلاثين من أعضاء فرقة العمل الرابعة لجيش جمهورية التشيك في العراق،  بمدينة براغ".

وأضافت: "تتكون فرقة العمل الرابعة لجيش جمهورية التشيك في العراق من جنود يشغلون مناصب مختلفة في هيئة الأركان الدولية مع بعثة الناتو في العراق، وأعضاء وحدات تدريب الشرطة الكيمياوية".

بدوره، قال قائد مقر العمليات الميجر جنرال جوزيف كوبيكو: "نحن نسحب قواتنا مؤقتاً بسبب انخفاض كبير في مهامها العملياتية"، مبيناً أن "ذلك يرجع إلى التهديدات الأمنية ووباء فيروس كورونا، وإعادة الهيكلة".

يذكر أن وحدات تدريب الجيش التشيكي تعمل في العراق منذ عام 2017.
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