بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 آذار 2020
آخر الأخبار
التشيك تسحب قواتها من العراق مؤقتا بسبب التهديدات الأمنية وفيروس كورونا القبض على مطلوب وفق المادة ( 4 ) إرهاب شغل اربعة مناصب في عصابات داعش الارهابي بكركوك حكومة إقليم كردستان تخصص ميزانية لدعم مكافحة كورونا في دربندخان القبض على ١٥٤٢ مخالفاً وحجز ٥٥٧ عجلة ودراجة لمخالفتهم الحظر الوقائي في بغداد جمال المحمداوي يقترح توزيع منحة مالية للمتقاعدين الجدد واستقطاعها من رواتبهم حين إنجاز معاملاتهم إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في أربيل تمرير حكومته أو إيجاد بديل أو إبقاء عبد المهدي.. مصير الزرفي معلق على ثلاثة سيناريوهات اذا عرف السبب بطل العجب !! كورونا عربيا.. اتساع رقعة حظر التجوال وعزل ولاية جزائرية و50 إصابة جديدة في العراق اهالي خانقين في ديالى يقدمون نموذجا عاليا للتكاتف الاجتماعي في مواجهة كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 25 آذار 2020 01:12 م

حكومة إقليم كردستان تخصص ميزانية لدعم مكافحة كورونا في دربندخان

5e581b744236040e433905ec
حكومة إقليم كردستان تخصص ميزانية لدعم مكافحة كورونا في دربندخان


أعلنت حكومة إقليم كردستان، تخصيص ميزانية لإدارة قضاء دربندخان جنوبي السليمانية، بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل في بيان  إنه "تم تخصيص ميزانية لإدارة قضاء دربندخان وقطاع الصحة هناك، لمواجهة فيروس كورونا بأمر من رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان تقوم بما تمتلك من قدرات، بدعم الأقضية والنواحي والإدارات المستقلة التي ترتفع فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من المناطق الأخرى في الإقليم".

وشدد عادل على "ضرورة التزام المواطنين بالتوصيات الصحية، وخاصة البقاء في منازلهم"، عاداً ذلك "السبيل الأفضل للحد من توسع انتشار الجائحة".

 وكانت وزارة الصحة بإقليم كردستان فرضت الحجر الصحي على دربندخان بالكامل  قبل ايام بعد تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
resizer-2

جمال المحمداوي يقترح توزيع منحة مالية للمتقاعدين الجدد واستقطاعها من رواتبهم حين إنجاز معاملاتهم 25 آذار 2020 12:59 م

499567Image1

إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في أربيل 25 آذار 2020 12:53 م

ديالى

اهالي خانقين في ديالى يقدمون نموذجا عاليا للتكاتف الاجتماعي في مواجهة كورونا 25 آذار 2020 12:22 م

كورونا

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في كركوك 25 آذار 2020 11:59 ص

محافظة ذي قار

في ذي قار .. انتاج الكمامات في المنازل 25 آذار 2020 11:59 ص

90457c02-4b38-4313-8903-5d9bf36a4eb2_16x9_1200x676

وزارة التخطيط: الفئات الفقيرة تكسر قرار حظر التجوال لهذا السبب 25 آذار 2020 11:53 ص

صحة كربلاء

طبيبك في بيتك" .. مبادرة لصحة كربلاء عبر التواصل الاجتماعي 25 آذار 2020 11:49 ص

1-1302853

أهالي النهروان يحتجون على دفن ضحايا كورونا داخل منطقتهم 25 آذار 2020 11:46 ص

التعليقات