حكومة إقليم كردستان تخصص ميزانية لدعم مكافحة كورونا في دربندخان





أعلنت حكومة إقليم كردستان، تخصيص ميزانية لإدارة قضاء دربندخان جنوبي السليمانية، بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.



وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل في بيان إنه "تم تخصيص ميزانية لإدارة قضاء دربندخان وقطاع الصحة هناك، لمواجهة فيروس كورونا بأمر من رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني".



وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان تقوم بما تمتلك من قدرات، بدعم الأقضية والنواحي والإدارات المستقلة التي ترتفع فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من المناطق الأخرى في الإقليم".



وشدد عادل على "ضرورة التزام المواطنين بالتوصيات الصحية، وخاصة البقاء في منازلهم"، عاداً ذلك "السبيل الأفضل للحد من توسع انتشار الجائحة".



وكانت وزارة الصحة بإقليم كردستان فرضت الحجر الصحي على دربندخان بالكامل قبل ايام بعد تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.