جمال المحمداوي يقترح توزيع منحة مالية للمتقاعدين الجدد واستقطاعها من رواتبهم حين إنجاز معاملاتهم





اقترح النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، توزيع منحة مالية للمتقاعدين الجدد الذين لم تنجز معاملاتهم واستقطاعها من رواتبهم في حال إتمام المعاملة التقاعدية.



وقال المحمداوي في بيان صحفيّ " وردتنا مناشدات كثيرة تطالب بالنظر بحال الموظفين المحالين على التقاعد وفق القانون الجديد في ٣١/ ١٢ /٢٠١٩ وقد توقفت إجراءات معاملاتهم بسبب انتشار فيروس كورونا وتعطيل الدوام في دوائر الدولة".



واضاف ان" أغلب هؤلاء الموظفين لم يستلموا اي راتب منذ بداية العام على أمل إنجاز معاملتهم بأسرع وقت لكن ما حدث بسبب تفشى الوباء أخر ذلك ".



واقترح المحمداوي" على مجلس الوزراء إصدار تعليمات بمنح هذه الشريحة منحة مالية مؤقتة لحين الانتهاء من إنجاز معاملاتهم التقاعدية وذلك كجزء من الوفاء لهم لما قدموه من فترات عمل طويلة في خدمة مؤسسات الدولة.